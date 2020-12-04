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В Волковысской ЦРБ открыли шестую в области ПЦР-лабораторию

В начале октября в Волковысском районе отметили подъем заболеваемости ОРЗ, вызванным в том числе COVID-19. В районной больнице к одному перепрофилированному отделению добавили еще два. С начала весны в медучреждении пролечено и выписано более тысячи пациентов, перенесших пневмонию, отягощенную коронавирусной инфекцией. Вчера в Волковысской ЦРБ в помощь медикам открыли  шестую на Гродненщине  ПЦР-лабораторию.  

     
Главный врач Волковысской ЦРБ Елена Грицкевич рассказывает о ближайших планах:

– Лаборатория будет выполнять диагностические исследования инфекционных заболеваний высокоточным методом. Кроме того, она будет выполнять функцию межрайонного отделения, что позволит обеспечить проведение обследований для жителей пяти районов области. Это около 150 тысяч человек. До сих пор в области действовали две подобные лаборатории – в Островце и Лиде. Наши сотрудники прошли стажировку на базах Гродненского областного центра гигиены и эпидемиологии и инфекционной больницы. В одну смену будут работать два фельдшера-лаборанта и врач. На данный момент сформированы две смены. Все это позволит сократить сроки диагностики, более оперативно ставить диагноз, назначать лечение. 




Начальник главного управления здравоохранения Гродненского облиполкома Людмила Кеда добавила:

– Все началось с амплификатора, который Волковысская ЦРБ получила благодаря  белорусскому Красному Кресту. Средства на приобретение остальных необходимых элементов – ПЦР-бокса, центрифуги и другого оборудования –закуплены по линии управления здравоохранения облисполкома. Райисполком выделил средства на ремонт помещений. Благодаря общим усилиям в Гродненской области теперь работает шесть подобных лабораторий. Это очень важно, так как диагностика в борьбе с COVID-19 просто жизненно необходима. 



Заведующий лабораторией серодиагностики и инфекционных заболеваний  Волковысской ЦРБ Ясин Мохаммад доволен проделанной работой:

– Метод ПЦР является золотым стандартом для диагностики инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции. Планируется исследовать также донорскую кровь на ВИЧ-инфекции, вирусные гепатиты, генетические и онкологические заболевания. В день можем исследовать 180 проб в двух сменах. В месяц уже будет около 5000.  

Врач-лаборант Елена Пыжик прошла двухдневные курсы подготовки в Гродно и готова приступить к работе:   
                  
– Перед исследованием каждая проба проходит три стадии подготовки. Каждый этап проходит в отдельном боксе, оборудованном приточно-вытяжной системой кондиционирования, а также системой шлюзов. В результате полностью исключен ложноположительный результат. На первом этапе разрушают вирусную оболочку, выделяют РНК, на втором проводят реакцию обратной транскрипции, на третьем полученный субстрат отправляют на амплификатор, после чего на мониторе можно считывать результат. 



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Фото: Алексей БИБИКОВ
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