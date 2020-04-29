В Волковысском районе спасатели проводят рейды по профилактике неосторожного обращения с огнем при курении

Пожалуй, самая распространенная причина пожаров, связанных с гибелью людей, — неосторожность при курении. А если это курение в постели, да еще вдобавок сопряжено с употреблением горячительных напитков, непременно жди беды…

При этом опасности подвергаются не только граждане, входящие, как принято говорить, в группу риска, но и их родные, близкие, соседи.

Как сообщила sb.by официальный представитель управления МЧС по Гродненской области подполковник внутренней службы Наталия Живолевская, активно ведется профилактическая работа в этом направлении в Волковысском районе:

— Чтобы отреагировать на складывающуюся ситуацию, волковысские спасатели посещают граждан по месту жительства, проводя с ними беседы профилактического содержания. Кроме того, в магазинах, на остановках общественного транспорта, на различных информационных стендах, в подъездах, на мини-рынках и на остановках общественного транспорта размещают многочисленные наклейки с призывом «Не прожигай свою жизнь!». В общем, постоянно пытаемся искать и находить новые формы и методы работы с населением. Статистика улучшается, хотя человеческая жизнь, по большому счету, не подлежит никаким статистическим выкладкам…

Как показывает практика, наглядная агитация заставляет задуматься потенциальных жертв о смысле жизни и бесценности здоровья. И если будет спасено хоть несколько человеческих жизней, значит, большая профилактическая работа проведена не зря. Однако, положа руку на сердце, следует отметить, что ситуация в регионе еще далека от идеальной.

В частности, в пресс-службе УМЧС по Гродненской области сообщили такие цифры: с начала года по состоянию на 29.04.2020 на Гродненщине зарегистрировано 60 пожаров из-за неосторожного обращения с огнем во время курения, при этом зафиксировано 30 смертельных случаев, еще 15 человек были травмированы (получили на пожарах ожоги и ранения).