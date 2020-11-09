Милиция разыскивает 17-летнего жителя Волковысского района, пишет БЕЛТА со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома.
В пятницу, 6 ноября, мать подростка обратилась в милицию с просьбой разыскать ее сына. Она рассказала, что 17-летний парень 31 октября уехал из горпоселка Россь в неизвестном направлении.
– С ее слов, подросток любит посещать парки аттракционов и передвижные цирки, периодически без предупреждения родственников ездил в различные населенные пункты, чтобы посетить такие объекты, – рассказали правоохранители.
На вид подростку 17–18 лет, рост примерно 160–165 см, плотного телосложения, лицо круглое бледное, волосы темно-русые средней длины. Особая примета – косит левый глаз. Парень был одет в темно-синий свитер, серые спортивные штаны, синие кроссовки и черную вязаную шапку.
Всех, кому известно местоположение подростка, просят сообщить об этом в Волковысский РОВД.
Фото: Telеgram-канал "Разыскивает милиция"
Опубликовано:
447
В Волковысском районе пропал 17-летний парень
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter