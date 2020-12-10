В Волковыске мужчина решил проверить лед и провалился. Понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает Гродненское областное управление МЧС.
Инцидент произошел вечером 9 декабря. Сотрудникам МЧС поступило сообщение о том, что на реке Волковыя в райцентре тонет человек.
Спасатели прибыли на место вызова и обнаружили на середине реки мужчину. Он лежал на потрескавшемся льду. Боец МЧС надел спасательный жилет, обвязался страховочной веревкой и, используя лестницу-палку, направился к пострадавшему. При помощи круга и спасательной веревки мужчину вытащили на берег.
Личность спасенного установлена. Им оказался местный житель 1988 года рождения. В ходе опроса мужчина рассказал, что решил проверить лед на крепость для предстоящей рыбалки. Помощь медиков ему не понадобилась.
Отмечается, что на данный момент толщина ледяного покрова на реке составляет 1–3 см.
Фото: БЕЛТА
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В Волковыске спасатели помогли мужчине, провалившемуся под лед
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