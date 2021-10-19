В Волковыске спасатели освободили застрявшего в калитке щенка

, - прокомментировали в областном управлении МЧС.Выяснилось, что к местным жителям приехали гости и привезли с собой четырехмесячного французского бульдога. Обследуя новую территорию, щенок и просунул голову в металлическое декоративное кольцо в калитке. Хозяева пытались освободить питомца, но не смогли. Они поблагодарили спасателей за отзывчивость и профессионализм.Фото МЧС