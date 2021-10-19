SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.45
EUR: 2.83
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В Волковыске спасатели освободили застрявшего в калитке щенка

В Волковыске спасатели освободили застрявшего в калитке щенка

Волковысские спасатели помогли щенку, который застрял в калитке, сообщает Гродненское областное управление МЧС.


- Вечером 17 октября в Волковысский районный отдел МЧС сообщили, что в помощи нуждается собака: она застряла в декоративном элементе металлического забора. Прибыв на место, работники МЧС накрыли щенка Тедди покрывалом. Затем они с помощью болгарки аккуратно разрезали металл и гидравлическими разжим-кусачками расправили кольцо. Через пару минут Тедди был на свободе, - прокомментировали в областном управлении МЧС. 


Выяснилось, что к местным жителям приехали гости и привезли с собой четырехмесячного французского бульдога. Обследуя новую территорию, щенок и просунул голову в металлическое декоративное кольцо в калитке. Хозяева пытались освободить питомца, но не смогли. Они поблагодарили спасателей за отзывчивость и профессионализм.


Фото МЧС
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы