В Волковыске спасатели освободили застрявшего в калитке щенка

Волковысские спасатели помогли щенку, который застрял в калитке, сообщает Гродненское областное управление МЧС.
- Вечером 17 октября в Волковысский районный отдел МЧС сообщили, что в помощи нуждается собака: она застряла в декоративном элементе металлического забора. Прибыв на место, работники МЧС накрыли щенка Тедди покрывалом. Затем они с помощью болгарки аккуратно разрезали металл и гидравлическими разжим-кусачками расправили кольцо. Через пару минут Тедди был на свободе, - прокомментировали в областном управлении МЧС.
Выяснилось, что к местным жителям приехали гости и привезли с собой четырехмесячного французского бульдога. Обследуя новую территорию, щенок и просунул голову в металлическое декоративное кольцо в калитке. Хозяева пытались освободить питомца, но не смогли. Они поблагодарили спасателей за отзывчивость и профессионализм.
Фото МЧС