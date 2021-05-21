Обстоятельства дела таковы: сегодня в четвертом часу утра в Волковыске от сторожа объединения «Горгаз» на пульт дежурного поступил телефонный звонок: неподалеку от их территории на неохраняемой стоянке горит несколько автомобилей.
Информацию дополняет официальный представитель УМЧС по Гродненской области подполковник внутренней службы Наталия Живолевская:
– На улицу Зенитчиков тут же выбыли расчеты спасателей. По прибытии бойцы МЧС оперативно ликвидировали открытое горение трех автомобилей. От огня пострадали фуры Mercedes, DAF и Volvo. У них повреждены моторные отсеки, салоны, кузова, полуприцепы и резиновые покрышки.
В настоящее время по факту проводится проверка. Она и установит причину возникшего пожара.
Фото: Волковысский районный отдел МЧС
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В Волковыске спасатели ликвидировали возгорание трех большегрузных автомобилей
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