В Волковыске спасатели ликвидировали утечку хлора в детском саду

Фото: МЧС

Спасателям поступило сообщение о запахе газа на территории детского сада. Оказалось, что двое работников по обслуживанию здания переносили баллон с хлором. На улице он разгерметизировался. Мужчины пытались устранить неполадку самостоятельно, но почувствовали себя плохо. Для ликвидации последствий утечки опасного вещества прибыли работники МЧС. Они осадили пары хлора водой и транспортировали баллон для дальнейшей утилизации.Пострадавшие, мужчины 1953 и 1961 годов рождения, доставлены в больницу с отравлением.Установлено, что в саду хлор применялся для очистки воды в бассейне.