SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 2.91
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. В Волковыске спасатели ликвидировали утечку хлора в детском саду

В Волковыске спасатели ликвидировали утечку хлора в детском саду

Инцидент произошел около полудня 3 января, сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Фото: МЧС
 
Спасателям поступило сообщение о запахе газа на территории детского сада. Оказалось, что двое работников по обслуживанию здания переносили баллон с хлором. На улице он разгерметизировался. Мужчины пытались устранить неполадку самостоятельно, но почувствовали себя плохо. Для ликвидации последствий утечки опасного вещества прибыли работники МЧС. Они осадили пары хлора водой и транспортировали баллон для дальнейшей утилизации. 

Пострадавшие, мужчины 1953 и 1961 годов рождения, доставлены в больницу с отравлением.

Установлено, что в саду хлор применялся для очистки воды в бассейне.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы