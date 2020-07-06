В Волковыске пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ, сотрудники милиции применили табельное оружие

Около девяти часов вечера в воскресенье 5 июля на улице С.Панковой в Волковыске сотрудники ГАИ попытались остановить для проверки автомобиль «Рено Меган Сценик», однако водитель бросился наутек.

Инспекторы стали преследовать нарушителя, затем к ним присоединился экипаж Департамента охраны, рассказали в пресс-службе МВД.

В какой-то момент преследуемый автомобиль остановился. Один из сотрудников милиции попытался вынуть ключи из замка зажигания, но водитель внезапно тронулся с места. При этом милиционер оказался на капоте. Для остановки автомобиля сотрудники Департамента охраны произвели несколько выстрелов по колесам.

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За рулем автомобиля был 26-летний водитель с видимыми признаками алкогольного опьянения, проинформировали в МВД. В настоящее время он задержан, ведется разбирательство. В результате применения оружия никто не пострадал.