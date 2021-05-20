В Волковыске на территории хлебозавода произошел пожар

Днем 19 мая сотрудникам МЧС поступила информация о пожаре в административно-производственном здании по ул. Зенитчиков. О происшествии сообщил работник предприятия. Расчеты спасателей и специалисты иных служб экстренного реагирования немедленно направились к месту вызова.уточнили в Гродненском областном управлении МЧС.В момент происшествия внутри корпуса находилось около 70 человек. Они самостоятельно вышли на улицу. Работники предприятия также пытались с помощью порошковых огнетушителей справиться с пожаром.В результате инцидента повреждена стропильная система и обрешетка кровли на площади 150 кв. м. Оборудование не пострадало. Технологический процесс хлебозавода приостанавливался на два часа.Предполагаемой причиной произошедшего является нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.Фото Гродненского областного управления МЧС