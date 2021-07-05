В Волгограде четырехлетняя девочка погибла, принимая душ. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: РИА Новости
Инцидент произошел 4 июля. По предварительным данным причиной гибели ребенка стал удар электрическом током. К душевой кабине был подключен водонагреватель, возможно, он был неисправен или неправильно введен в эксплуатацию.
По факту смерти девочки проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.
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В Волгограде ребенок погиб от удара током в душе
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