В Волгограде ребенок погиб от удара током в душе

Фото:

РИА Новости

Инцидент произошел 4 июля. По предварительным данным причиной гибели ребенка стал удар электрическом током. К душевой кабине был подключен водонагреватель, возможно, он был неисправен или неправильно введен в эксплуатацию.По факту смерти девочки проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.