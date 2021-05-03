Жители Волгограда сегодня простились с воспитанницами спортивной детской школы олимпийского резерва, которые погибли в жутком ДТП на Ставрополье. Об этом проинформировали ТАСС в комитете по физической культуре и спорту администрации города.
Прощальная церемония состоялась в большом зале прощаний, который находится на улице Землячки. На нее пришло очень много людей, среди которых спортсмены, тренеры, одноклассники и родители погибших.
В Волгоградской области сегодня траур по жертвам ДТП.
Столкновение микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, который перевозил группу детей из Волгограда в Черкесск, и грузовика КамАЗ произошло на дороге Астрахань – Ставрополь недалеко от населенного пункта Ямки 30 апреля. В результате аварии 19 человек пострадали, пятеро погибли.
Фото: ТАСС
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В Волгограде простились с баскетболистками, погибшими в аварии на Ставрополье
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