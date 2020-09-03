В водоемах канадской Арктики нашли волокна джинсов

Во льду и донных отложениях у берегов Канадского Арктического архипелага, Великих озер и других водоемов ученые обнаружили тысячи волокон джинсовой ткани. Исследователи считают, что их можно использовать как индикатор влияния человека на различные экосистемы, сообщает ТАСС.
© Maxim Saltymakov/Shutterstock/FOTODOM
"Ткань джинсов состоит из природных волокон, однако обрабатывают ее химически. Благодаря этому джинсовые волокна не разлагаются достаточно долго для того, чтобы накапливаться в различных природных средах, где они могут угрожать благополучию местной биоты. Мы показали, что такие волокна встречаются практически повсеместно – как в умеренных широтах, так и в Заполярье", – пишут исследователи в научном журнале Environmental Science & Technology Letters.
В последние годы экологи и океанологи начали активно изучать то, что происходит с мусором и различными продуктами человеческой цивилизации, которые попадают в Мировой океан вместе со сточными водами. Эти наблюдения показали, что человечество вырабатывает огромное число микрочастиц пластика и различных волокон, которые могут скапливаться в организме различных животных и других представителей флоры и фауны.
К примеру, недавно ученые обнаружили в желудках у многих морских птиц сотни подобных частиц. Они попадают туда вместе с рыбой. Аналогичную ситуацию ученые зафиксировали среди глубоководных акул, которые обитают у берегов Великобритании, и во многих морепродуктах.
Канадские экологи под руководством профессора Торонтского университета Мириам Даймонд открыли еще один источник антропогенного загрязнения воды и почвы. В ходе своего последнего исследования они изучали образцы отложений и льда со дна озер Онтарио и Гурон, а также у берегов Баффиновой Земли, моря Бофорта и в других приполярных регионах канадской части Арктики.
В этих образцах ученые нашли множество волокон, которые по цвету были похожи на нити, используемые при изготовлении денима – джинсовой ткани. Изучив химический состав содержавшихся в них пигментных молекул, Даймонд и ее коллеги подтвердили это предположение. Это говорит о том, что с этим видом ткани были связаны около пятой или четвертой части всех микроволокон, которые есть на дне канадских озер и у берегов Арктики.
Ученые попытались локализовать источник этого загрязнения. Они проанализировали состав сточных вод и изучили, как много волокон вымывается из джинсов при их стирке. Оказалось, что каждая стирка джинсов порождает тысячи нитей, около 20% которых станции очистки воды задержать не могут. В результате все эти нити попадают в окружающую среду, где существуют достаточно долгое время. Благодаря этой особенности волокна джинсов можно использовать в качестве индикаторов присутствия человека и влияния цивилизации на природу.
Пока экологи не могут точно оценить, как эти волокна влияют на окружающую среду, так как их обнаружили в организме лишь одного вида рыб, который обитает в Великих озерах и других пресных водоемах. Исследователи надеются, что понять, как эти волокна влияют на жизнь флоры и фауны Заполярья и умеренных широт, им помогут последующие наблюдения.
Опубликовано:
193
В водоемах канадской Арктики нашли волокна джинсов
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter