В большинстве участие в ВНС приняли рабочие и крестьяне – Петровский

, – сказал политолог.Вместе с тем Петр Петровский заметил, что не единожды слышал из уст Президента, что тот очень скептически относится к протократии.– добавил эксперт.Политолог заметил, что на ВНС наблюдалось многообразие представителей, однако было мало людей, связанных со сферой бизнеса., – заключил Петр Петровский.