Об этом рассказал политолог Петр Петровский, подводя итоги первого дня ВНС в эфире «Альфа Радио».
– Это хорошо. Почему? Потому что на протяжении десяти лет мы видели определенное давление на нашу страну для того, чтобы принудить нас провести шоковую терапию и приватизацию. При этом Президент очень четко и конкретно говорит, что этого в нашей стране не будет. Тем самым выступление Президента – это иллюстрация того, что социально ориентированный курс Республики Беларусь изменению не подлежит. Отсюда и то широкое представительство, которое имело место быть, – сказал политолог.
Вместе с тем Петр Петровский заметил, что не единожды слышал из уст Президента, что тот очень скептически относится к протократии.
– Всебелорусское народное собрание – реальная альтернатива любой протократии, то есть власти каких-то бюрократических партий, от которых страдают, наверное, все наши соседи и западные страны, заявляющие о какой-то демократии, – добавил эксперт.
Политолог заметил, что на ВНС наблюдалось многообразие представителей, однако было мало людей, связанных со сферой бизнеса.
– Это демонстрирует то, что бизнесу нужно больше включаться в государственный механизм, солидаризироваться с обществом и вовлекаться в общественную жизнь, – заключил Петр Петровский.
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В большинстве участие в ВНС приняли рабочие и крестьяне – Петровский
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ