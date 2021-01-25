В Витебском областном краеведческом музее 29 января откроется выставка "Веков связующая нить", где покажут коллекцию декоративной вышивки, вязания и плетения конца XVIII–XIX веков из фондов музея, сообщает БЕЛТА.
Собрание предметов рукоделия появилось в музее благодаря его первому директору Антону Бродовскому. Он был коллекционером, инструктором на курсах художественного вышивания и большим любителем этого вида прикладного искусства.
– Прекрасными изделиями вышивки любовались во все времена, восхищаясь мастерством их исполнения, тем, как переплетаются художественные стили и отражают вкусы времени. Но в полной мере историко-эстетическую значимость вышивки осознали только в XIX веке. Тогда она стала необычным источником собирательства, а также получила распространение в усадебном, городском и придворном быту, – уточнили в областном музее.
Экспозиция состоит из нескольких тематических блоков. Каждая часть отражает основную идею выставки – показ коллекции посредством технологии ее изготовления. Гостей познакомят со стилистическими особенностями, орнаментами, предметами определенных исторических периодов.
– Вышивки, каминные экраны, дамские и мужские вещи времен дворянства переносят в прошлое и воспроизводят образ жизни предков. Кроме изделий, вышитых хлопковыми и шерстяными нитками, посетители смогут оценить и вышитые бисером сумочки, кошельки, пояса, чубуки для трубок и другие не менее интересные экземпляры, – поделились в ратуше.
Выставка продлится два месяца.
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В витебской ратуше готовят выставку декоративной вышивки конца XVIII–XIX веков
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Фото: Сергей ГОЛЕСНИК