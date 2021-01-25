В витебской ратуше готовят выставку декоративной вышивки конца XVIII–XIX веков

Собрание предметов рукоделия появилось в музее благодаря его первому директору Антону Бродовскому. Он был коллекционером, инструктором на курсах художественного вышивания и большим любителем этого вида прикладного искусства.– уточнили в областном музее.Экспозиция состоит из нескольких тематических блоков. Каждая часть отражает основную идею выставки – показ коллекции посредством технологии ее изготовления. Гостей познакомят со стилистическими особенностями, орнаментами, предметами определенных исторических периодов.– поделились в ратуше.Выставка продлится два месяца.