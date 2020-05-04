В Витебской области завершилась акция «Во славу общей Победы!»

Международная акция «Во славу общей Победы!» завершается в Беларуси. Сегодня ее областной этап прошел на Витебщине. Митинг-реквием и передача капсул с землей из 21 района области для последующего заложения в крипту столичного храма-памятника в честь Всех Святых состоялась на мемориальном комплексе «Прорыв» в Ушачском районе.

К патриотической акции присоединились представители органов власти, общественных организаций, духовенство.

К тем, кто приехал почтить память погибших, обратился председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев:

– Акция «Во славу общей Победы» служит сохранению исторической правды о военных действиях, увековечиванию имен героев. Мы отмечаем 75-летие Победы с особым чувством благодарности ко всем ветеранам и заверяем, что история войны общая для всех – белорусов, россиян, поляков, латышей, украинцев и других народов. Великая Победа объединяет поколения, является примером стойкости и патриотизма для молодежи, вдохновляет на созидание.

Всего на территории Витебской области почти полторы тысячи воинских захоронений, в которых покоятся более 400 тысяч воинов и командиров Красной Армии. Еще одну капсулу с землей передали в Минск из Смоленской области. Это земля с могилы Героя Советского Союза Михаила Егорова, который был в числе тех, кто водрузил знамя Победы на Рейхстаг. Он также в 1944 году участвовал в прорыве.

Справка "СБ"

В ночь на 5 мая 1944 года партизаны Полоцко-Лепельской зоны вырвались из вражеского окружения и сражались с фашистами до прихода частей Красной Армии. До прорыва они 25 дней сдерживали натиск противника, сил которого превосходили их более чем в 3,5 раза. Их было 17 185 против 60 тысяч карателей, которых поддерживали авиация, танки и артиллерия. Ценой нечеловеческих усилий партизаны прорвали огненное кольцо и спасли от верной гибели 15 тысяч мирных жителей. Более 7 тысяч участников прорыва погибли. В память о беспримерном подвиге у деревни Паперино воздвигли мемориальный комплекс «Прорыв». В братской могиле здесь похоронены 450 народных мстителей, которых не удалось опознать, почти 1800 имен погибших увековечены на мемориальных плитах.