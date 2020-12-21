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  2. В Витебской области встречают более 350 тракторов МТЗ

В Витебской области встречают более 350 тракторов МТЗ

В эти дни Витебщина принимает рекордную партию сельхозтехники. Своим ходом в регион уже доехали почти 240 тракторов марки «Беларус» производства ОАО «Минский тракторный завод». Оставшуюся часть техники ждут к концу недели. 


По словам заместителя председателя облсельхозпрода Михаила Придыбайло, благодаря тракторам из МТЗ, парк техники региона удастся обновить на 5,6 процента. 

Работать на новых машинах приятнее, надежнее и выгоднее. Одними из первых оценить перспективу смогли на ОАО «Витебский мясокомбинат», на базе которого действует крупная интеграционная структура. Начальник управления по растениеводству и механизации предприятия Алена Юриненок вводит в курс:

– В нашем агропромышленном объединении станет на 55 тракторов больше. Из них 29 уже на месте, остальные прибудут в ближайшее время, по железной дороге. 



На предприятии особенно рады 12 энергонасыщенным тракторам. Часть новой техники передадут в хозяйства (в структуре их 21), укрепят и материально-техническую базу самого мясокомбината. Представьте, только пашня агрохолдинга занимает более ста тысяч гектаров: и людям, и технике работы хватает. 

Партия новых тракторов означает, что и завтра село будет жить, считает Алена Юриненок:

– Когда огромная колонна тракторов под государственными красно-зелеными флагами стартовала из Минска, трудно было отвести взгляд. Что чувствуешь в такие моменты? Честно – уверенность в завтрашнем дне, надежную поддержку государства.


Ключи от энергонасыщенного «Беларус-3522» достались и механизатору Дмитрию Талдыкину. У молодого агрария боевое настроение и большие планы на новую технику. Трактор – супер, Дима поднимает вверх большой палец:

– Гнал этого красавца из Минска 10 (!) часов. Считай, полстраны увидел с высоты тракторной кабины. Наша колонна тоже не осталась без внимания. Многие автомобилисты сигналили, улыбались. Еще бы, такое увидишь не каждый день. 


На предприятии Дмитрий четвертый год. Выпускник профильного колледжа попал в профессию не наобум – пошел по стопам отца и деда. «Хлеборобского дела не боюсь», – улыбается парень:

– Работа интересная и почетная. Перед тем как сесть на новенький «Беларус», позвонил папе, сказал: «Едем. Встречайте». В ответ услышал, что родные гордятся и ждут.  

Всего предусмотрена поставка в Витебскую область 354 единицы техники, том числе 74 энергонасыщенных трактора, на общую сумму 42,8 миллиона рублей.
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