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В Витебской области все последствия непогоды планируется устранить в течение января

В Витебской области на устранение всех последствий непогоды потребуется около трех недель. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор РУП «Витебскэнерго» Андрей Панченко перед заседанием Витебского облисполкома по вопросу реагирования на негативные последствия чрезвычайных ситуаций в зимний период.


Аномальная ситуация сложилась в регионе на рубеже нового года. В последних числах 2020 года, а именно с 29 декабря, прошли ледяные дожди, что привело к образованию сильного гололеда, массовому обледенению и падению деревьев, в том числе на линии электропередач в 10 районах области. Наиболее сильно пострадали Витебский и Оршанский районы. В результате  вышли из строя свыше 1,6 тыс. трансформаторных подстанций, более 600 населенных пунктов были обесточены. Без электроснабжения оказались некоторые сельскохозяйственные объекты, учреждения здравоохранения и соцобслуживания. Вторая волна природных катаклизмов пришлась на 1–5 января, когда в западных районах региона выпали обильные снега. 

По словам Андрея Панченко, помимо собственных сил «Витебскэнерго», вызванных из наименее пострадавших районов, помощь в ликвидации последствий стихии оказывали бригады «Гродноэнерго» и «Минскэнерго». Были задействованы все людские и технические резервы, в том числе и дизель-генераторы.  Это свыше 600 человек и 100 единиц техники. Работы по восстановлению электроснабжения в Витебском и Оршанском районах в основном были закончены 4 января, более мелкие повреждения закрывались также и 5 января.  В Полоцком районе все потребители были запитаны 5 января.  

– Повреждения, которые нанесла природа, достаточно серьезны. Для их полного устранения нам потребуется еще около трех недель. Эти работы будут проводиться до конца января, но на электроснабжение они уже не влияют. Также подсчитывается ущерб, нанесенный природными явлениями, – констатировал Андрей Панченко.

Серьезную оценку работе всех служб в этой непростой ситуации на заседании потребовал дать председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.

– Таких ЧП за время моей работы в области еще не было. Эта ситуация выявила многие проблемные моменты в части организации и координации  работ. Данный урок должен быть нами усвоен и отработан. Мы сейчас должны мобилизоваться по всем направлениям, чтобы впредь не допустить подобных ситуаций, – подчеркнул руководитель региона.

В связи с этим Николай Шерстнев поручил в течение десяти дней подготовить четкое комплексное решение в разрезе всех подразделений и направлений, которое станет настольным документом и руководством к действию для всех в случае повторения ситуации.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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