В Витебской области все последствия непогоды планируется устранить в течение января

Аномальная ситуация сложилась в регионе на рубеже нового года. В последних числах 2020 года, а именно с 29 декабря, прошли ледяные дожди, что привело к образованию сильного гололеда, массовому обледенению и падению деревьев, в том числе на линии электропередач в 10 районах области. Наиболее сильно пострадали Витебский и Оршанский районы. В результате вышли из строя свыше 1,6 тыс. трансформаторных подстанций, более 600 населенных пунктов были обесточены. Без электроснабжения оказались некоторые сельскохозяйственные объекты, учреждения здравоохранения и соцобслуживания. Вторая волна природных катаклизмов пришлась на 1–5 января, когда в западных районах региона выпали обильные снега.По словам Андрея Панченко, помимо собственных сил «Витебскэнерго», вызванных из наименее пострадавших районов, помощь в ликвидации последствий стихии оказывали бригады «Гродноэнерго» и «Минскэнерго». Были задействованы все людские и технические резервы, в том числе и дизель-генераторы. Это свыше 600 человек и 100 единиц техники. Работы по восстановлению электроснабжения в Витебском и Оршанском районах в основном были закончены 4 января, более мелкие повреждения закрывались также и 5 января. В Полоцком районе все потребители были запитаны 5 января.– констатировал Андрей Панченко.Серьезную оценку работе всех служб в этой непростой ситуации на заседании потребовал дать, – подчеркнул руководитель региона.В связи с этим Николай Шерстнев поручил в течение десяти дней подготовить четкое комплексное решение в разрезе всех подразделений и направлений, которое станет настольным документом и руководством к действию для всех в случае повторения ситуации.