В Витебской области вакцинацию от коронавируса прошли более 1 тыс. медработников

Всего учреждения здравоохранения региона получили 3 тыс. 260 двухкомпонентных доз вакцины "Спутник V". Иммунизация медработников началась 19 января на базе семи прививочных пунктов, которые открылись в Орше, Полоцке, Новополоцке и на базе четырех медучреждений областного центра. Поэтапно их количество будет расширяться., – отметил Владимир Синкевич.Поставка следующей партии вакцины, предназначенной для иммунизации работников образования и социальной защиты, ожидается в феврале.Владимир Синкевич напомнил, что вакцинопрофилактика является одним из наиболее значимых инструментов в борьбе с распространением вирусных инфекций., – подчеркнул главврач.