В Витебской области кампания по вакцинации медработников от коронавируса проходит активными темпами. Об этом сообщил главный врач Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Синкевич.
Всего учреждения здравоохранения региона получили 3 тыс. 260 двухкомпонентных доз вакцины "Спутник V". Иммунизация медработников началась 19 января на базе семи прививочных пунктов, которые открылись в Орше, Полоцке, Новополоцке и на базе четырех медучреждений областного центра. Поэтапно их количество будет расширяться.
– За истекший период вакцинацию прошли более 1 тыс. человек, находящихся в зоне риска. При этом наиболее активное участие в компании по иммунизации принимают сотрудники Оршанской центральной городской поликлиники и ее подразделений, медучреждений Витебска – областного клинического онкодиспансера, диагностического центра и других учреждений здравоохранения. Случаев серьезных побочный реакций не зарегистрировано, – отметил Владимир Синкевич.
Поставка следующей партии вакцины, предназначенной для иммунизации работников образования и социальной защиты, ожидается в феврале.
Владимир Синкевич напомнил, что вакцинопрофилактика является одним из наиболее значимых инструментов в борьбе с распространением вирусных инфекций.
– Вместе с тем огромное значение имеет также приверженность принципам здоровьесберегающего поведения: соблюдение социального дистанцирования, гигиенических правил, двигательной активности, здорового питания и т.д. Все это способствует снижению рисков передачи вирусов и остается важным элементом защиты здоровья, – подчеркнул главврач.
Опубликовано:
571
В Витебской области вакцинацию от коронавируса прошли более 1 тыс. медработников
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ