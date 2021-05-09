В Витебской области в честь 76-летия Великой Победы пройдут десятки различных мероприятий

На площади Ленина, откуда начнет двигаться колонна, уже собрались представители трудовых коллективов, школьники, жители областного центра.Завершится шествие на площади Победы возложением цветов к Вечному огню у мемориала «Три штыка». Такие же процессии пройдут утром в Глубоком, Дубровно, Лепеле, Миорах, Россонах, Толочине, Чашниках.В Лиозно сегодня впервые стартует автопробег на «Нивах» в память о создателе этой машины уроженце деревни Зубки Лиозненского района Петре Прусове, который был главным конструктором "АвтоВАЗа".В Орше состоится районный фестиваль воздушных змеев, в Поставах проведут молодежный флешмоб «Мы помним».В Полоцке главным событием станет городская акция на Кургане Бессмертия. 9 мая в полдень там пройдет торжественный марш воинских частей полоцкого гарнизона, спасателей, милиции и кадет. Полочанам обещают зрелищное театрализованное действо, концерт, работу детских игровых площадок и праздничную торговлю.Во всех уголках Придвинья 9 Мая запланированы митинги-реквиемы, возложение цветов к мемориалам, акции, праздничные концерты с элементами театрализации.