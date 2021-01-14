В Витебской области в 2020 году снизилось число пожаров

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- сказалВ связи с этим спасатели делают акцент на профилактической работе среди одиноких пожилых граждан. Одной из форм такой деятельности стало направление писем детям пенсионеров с просьбой позаботиться о безопасности их престарелых родителей и домах, где они проживают. В 2020 году 800 адресатов получили такие сообщения. Сотрудники МЧС просили позаботиться о ремонте печного отопления, замене электропроводки, установке автономных пожарных извещателей.Бойцы МЧС Витебщины были задействованы в 136 случаях устранения последствий ДТП, на которых был спасен 41 человек. Во время 40 выездов на водоемы области удалось спасти жизни 8 человек.