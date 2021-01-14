В 2020 году на Витибщине уменьшилось количество пожаров по сравнению с 2019 годом, сообщает БЕЛТА.
Фото: БЕЛТА
- В области произошло 873 пожара. В прошлом году их было 879: огненная стихия забрала жизни 106 человек. Около 76% погибших были в состоянии алкогольного опьянения или стали жертвой тех, кто употребили спиртное. Основной причиной пожара по-прежнему остается неосторожное обращение с огнем, в том числе курение в постели. Более 80 случаев возгорания произошло именно из-за этого. Половина погибших граждан была старше трудоспособного возраста, - сказал начальник областного УМЧС Сергей Мелешкин.
В связи с этим спасатели делают акцент на профилактической работе среди одиноких пожилых граждан. Одной из форм такой деятельности стало направление писем детям пенсионеров с просьбой позаботиться о безопасности их престарелых родителей и домах, где они проживают. В 2020 году 800 адресатов получили такие сообщения. Сотрудники МЧС просили позаботиться о ремонте печного отопления, замене электропроводки, установке автономных пожарных извещателей.
- В прошлом году наши спасатели более 4700 раз выезжали на боевые вызовы. Благодаря профессионализму бойцов МЧС предотвращено уничтожение 210 строений, 5 единиц техники. Таким образом получилось спасти государственное представитель МЧС.
Кроме ликвидации пожаров и загораний, спасатели 15 раз выезжали на техногенные ЧС, ликвидировали 124 ЧС природного характера.
Бойцы МЧС Витебщины были задействованы в 136 случаях устранения последствий ДТП, на которых был спасен 41 человек. Во время 40 выездов на водоемы области удалось спасти жизни 8 человек.
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В Витебской области в 2020 году снизилось число пожаров
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