В Витебской области приняли присягу 44 новобранца МЧС

Молодые спасатели Витебского областного управления МЧС в торжественной обстановке приняли присягу, передает БЕЛТА.
Сегодня пополнились ряды сотрудников МЧС Витебской области. Они приняли присягу в торжественной обстановке. Молодые люди в Витебске, Орше и Полоцке произнесли слова верности Родине. В их числе есть и одна девушка: инспектор пропаганды Россонского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.
В Витебске 14 новобранцев принимали в ряды спасателей в областном музее Героя Советского Союза М. Ф. Шмырева.
"Присягаю на верность Республике Беларусь и ее народу. Клянусь свято соблюдать Конституцию. Высоко нести честь и достоинство работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Защищать жизни и здоровье людей. Обязуюсь быть мужественным, честным и самоотверженным", – эти слова для спасателей-пожарных очень важны.
Каждый из них осознает, какая ответственность теперь стоит перед ними. Впереди у работников МЧС будут нелегкие испытания трудовых будней, но они готовы бороться за жизнь граждан и своих коллег.
"Для каждого мужчины день присяги значим. Как и для любого молодого человека, который считает себя защитником Отечества, присяга – волнительный момент. Я помню себя новобранцем, когда в 1997 году в Минске произносил ту же клятву на плацу Высшего пожарно-технического училища МВД. Кроме волнения я испытывал гордость за то, что смог стать частью этой важной миссии. Понимал, что буду приносить пользу своей родине. Хочется пожелать молодежи быть мужественными, бесстрашными, любить семью, свою Родину", – поделился заместитель начальника областного УМЧС Сергей Маркевич.
Фото: БЕЛТА
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