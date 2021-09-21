В Витебской области началась подача тепла в жилфонд

На основании решения оперативной группы Витебского облисполкома с 21 сентября началось включение отопления в жилых домах, всех учреждениях образования, театрах, общественных банях. Жилфонд райцентров планируется полностью подключить сегодня, крупных городов – поэтапно в течение нескольких дней.«Подготовка к отопительному сезону началась сразу по окончании предыдущего и к настоящему времени завершена. В полном объеме созданы запасы топлива, подготовлены к работе теплоисточники. Поэтому более раннее, чем в прошлом году, начало отопительного сезона не стало сюрпризом», – отметили в ведомстве.Подача тепла в дошкольные, школьные, лечебно-профилактические и медицинские учреждения, другие объекты первой категории началась с 20 сентября. Подключение административных и производственных объектов будет зависеть от среднесуточной температуры. При этом в случае ее повышения возможен перевод работы теплоисточников в режим протапливания.