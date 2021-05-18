В оздоровительных лагерях Витебской области летом отдохнут примерно 40 тыс. детей. Об этом рассказала заместитель начальника представительства "Витебское областное управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения" Лариса Васильева. Об этом информирует БЕЛТА.
На Витебщине функционируют 30 стационарных детских оздоровительных лагерей и 2 – на арендованной базе.
– Всего за летнее каникулярное время оздоровление в лагерях пройдут около 40 тыс. ребят из Витебской области. В круглосуточные лагеря на 15-дневную смену отправятся более 15,7 тыс. детей. В лагерях труда и отдыха при учреждениях образования на местах побывают более 1,2 тыс. ребят, – пояснила Лариса Васильева.
Она добавила, что летом в дневных лагерях оздоровятся 8,8 тыс. юных спортсменов. В области действуют 5 спортивно-оздоровительных лагерей, куда по рекомендации управления спорта и туризма облисполкома поедут 1,5 тыс. школьников.
– На подготовку к летнему оздоровительному периоду из республиканского бюджета для Витебской области выделено BYN 105,5 тыс., а из областного – еще BYN 340 тыс., – добавила Лариса Васильева.
Государственная дотация – средства на удешевление стоимости путевки в оздоровительный лагерь – составят на одного ребенка BYN 215 в оздоровительные и BYN 238 в спортивно-оздоровительные лагеря. В среднем по области родительская доплата за путевку составит примерно BYN 580. Ее размер будет зависеть от стоимости самой путевки и может колебаться от BYN 400 и выше.
Фото из архива БЕЛТА
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В Витебской области на каникулах планируют оздоровить сорок тысяч детей
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