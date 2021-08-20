В Витебской области грузовик насмерть сбил женщину

В Витебской области женщина попала под колеса грузовика.
Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома
ДТП произошло около 3:50 ночи 20 августа. Водитель 1967 года рождения, двигаясь на автомобиле MAN по дороге Лепель – Полоцк – граница РФ со стороны Полоцка в сторону Лепеля, наехал на двигавшуюся в попутном направлении по краю проезжей части женщину 1966 года рождения.
– В результате аварии от полученных травм пешеход скончалась на месте. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливается, была ли женщина обозначена световозвращающими элементами, – сообщил sb.by официальный представитель управления ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.