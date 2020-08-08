В Витебской области чествовали молодых комбайнеров, которые первыми намолотили тысячу тонн на отечественных КЗС-1218

Вчера в Дубровенском районе чествовали Артема Саратокина из СХФ им. Ю. Смирнова – он первым в области намолотил тысячу тонн зерна на отечественном КЗС-1218. Для Артема эта третья по счету жатва, и хлеб радует: механизатор ежедневно намолачивает от 120 до 170 тонн в зависимости от погоды. Тысячный рубеж преодолел за восемь дней. Второй лидер – 27-летний Николай Чекчиков из ОАО «Правда-С» – в хозяйстве шестой год:

– Кто хочет заработать и готов трудиться, тому на селе хорошо: зарплата достойная, особенно во время уборочной, руководство понимающее, коллектив хороший.

К слову, ОАО «Правда-С» – лидер района по урожайности зерновых. Сегодня здесь получают 53 центнер с гектара.

В Витебском районе традиционно в лидерах жатвы комбайнеры из филиала «Рудаково» ОАО «Молоко». Первым тысячником в районе в очередной раз стал Валентин Ященко, а сегодня на его счету уже 1379 тонн зерна. Он девятый год на жатве и каждый раз – в списках передовиков:

– Что помогает? Удача, наверное. Мы ведь не за первым местом гонимся – просто хлеб убрать надо быстро, пока погода позволяет, и не потереть ничего. Да, напряжение сильное, но это ведь август, который день кормит. Погода в этом году как никогда на нашей стороне – не теряем ни минуты, работаем от темна до темна. Нам еще половину площадей убирать, потом помогать будем другим хозяйствам.

Вместе с Валентином на поле у деревни Васильки трудится и Николай Шушкевич – он намолотил 1278 тонн. Отвозит зерно Андрей Николаев – тоже первый тысячник хозяйства. Всего в «Рудаково» на жатву вышли 12 комбайнов. Вместе с новыми – за последние четыре года здесь приобрели три «Полесья» – в поле трудятся 20-летняя «Лида» и девятилетний КЗС-1218. Практика показывает, что не все зависит от новизны техники.

По данным областного комитета профсоюза работников АПК, в Витебской области по состоянию на 07 августа свыше тысячи тонн зерна намолотили 14 экипажей, свыше двух тысяч тонн – один, который является молодежным. 23 водителя перевезли свыше тысячи тонн зерна, двое – свыше двух тысяч тонн.

Зерновые в регионе пока убраны только с трети площадей. С нынешними темпами уборки региону понадобится еще 12-14 дней. Самая высокая урожайность Ордена Ленина – 80 центнеров с гектара – у СПК «Лариновка» Оршанского района.