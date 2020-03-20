В Витебской области БРСМ запускает "горячие линии" для помощи пожилым людям

Белорусский республиканский союз молодежи организует в Витебской области работу горячих телефонных линий для информационной помощи пожилым людям.
Специальные номера созданы в каждом территориальном комитете БРСМ, рассказывает второй секретарь Витебского областного комитета Владимир Бабичев:
— По желанию пожилых людей активисты союза молодежи помогут им через интернет заказать товары первой необходимости. Также при необходимости сходят в магазин и аптеку, помогут убрать в доме или во дворе, наколоть дров, принести воды. Помощь будет оказываться совместно с сотрудниками территориальных центров социального обслуживания населения. Кроме того, волонтеры будут собирать заявки и передавать их в медицинские учреждения, подскажут бабушкам и дедушкам телефоны территориальных центров социального обслуживания населения и ближайших учреждений здравоохранения. Если линия в определенном городе будет долго занята, то нуждающиеся смогут обратиться по телефону областной "горячей линии", и наши волонтеры оперативно передадут информацию.
Молодежные "горячие линии" будут работать ежедневно с понедельника по субботу включительно с 9.00 до 17.00. Кроме того, БРСМ проводит активную информационно-разъяснительную работу с молодежью по профилактике заболеваний через социальные сети. А на днях союз молодежи запустил в социальных сетях челлендж #спасибомедикам в знак признательности врачам и медсестрам.
Телефоны горячих линий:
Витебск — 8 (0212) 66-25-12, 8 (0212) 67-09-42, 8 (0212) 64-35-23
Витебская область — 8 (0212) 66-20-87
Бешенковичский район — 8 (02131) 6-09-45
Браславский район — 8 (02153) 6-64-74
Витебский район — 8 (0212) 66-37-01
Глубокский район — 8 (02156) 5-59-78
Городокский район — 8 (02139) 5-18-79
Докшицкий район — 8 (02157) 5-59-36
Дубровенский район — 8 (02137) 5-11-74
Лепельский район — 8 (02132) 6-89-48
Лиозненский район — 8 (02138) 5-23-93
Миорский район — 8 (02152) 5-19-26
Оршанский район — 8 (0216) 51-19-84
Полоцкий район — 8 (0214) 46-75-19
Поставский район — 8 (0215) 52-39-71
Россонский район — 8 (02159) 5-16-18
Сенненский район — 8 (02135) 5-59-37
Толочинский район — 8 (02136) 5-18-85
Ушачский район — 8 (02158) 5-77-84
Чашникский район — 8 (02133) 6-09-37
Шарковщинский район — 8 (02154) 6-21-56
Шумилинский район — 8 (02130) 5-17-24
Новополоцк — 8 (0214) 58-63-99, 8 (0214) 58-86-46