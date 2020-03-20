В Витебской области БРСМ запускает "горячие линии" для помощи пожилым людям

Специальные номера созданы в каждом территориальном комитете БРСМ, рассказываетМолодежные "горячие линии" будут работать ежедневно с понедельника по субботу включительно с 9.00 до 17.00. Кроме того, БРСМ проводит активную информационно-разъяснительную работу с молодежью по профилактике заболеваний через социальные сети. А на днях союз молодежи запустил в социальных сетях челлендж #спасибомедикам в знак признательности врачам и медсестрам.Витебск — 8 (0212) 66-25-12, 8 (0212) 67-09-42, 8 (0212) 64-35-23Витебская область — 8 (0212) 66-20-87Бешенковичский район — 8 (02131) 6-09-45Браславский район — 8 (02153) 6-64-74Витебский район — 8 (0212) 66-37-01Глубокский район — 8 (02156) 5-59-78Городокский район — 8 (02139) 5-18-79Докшицкий район — 8 (02157) 5-59-36Дубровенский район — 8 (02137) 5-11-74Лепельский район — 8 (02132) 6-89-48Лиозненский район — 8 (02138) 5-23-93Миорский район — 8 (02152) 5-19-26Оршанский район — 8 (0216) 51-19-84Полоцкий район — 8 (0214) 46-75-19Поставский район — 8 (0215) 52-39-71Россонский район — 8 (02159) 5-16-18Сенненский район — 8 (02135) 5-59-37Толочинский район — 8 (02136) 5-18-85Ушачский район — 8 (02158) 5-77-84Чашникский район — 8 (02133) 6-09-37Шарковщинский район — 8 (02154) 6-21-56Шумилинский район — 8 (02130) 5-17-24Новополоцк — 8 (0214) 58-63-99, 8 (0214) 58-86-46