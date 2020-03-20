Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+2 oC
USD: 2.56
EUR: 2.76
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. В Витебской области БРСМ запускает "горячие линии" для помощи пожилым людям

В Витебской области БРСМ запускает "горячие линии" для помощи пожилым людям

Белорусский республиканский союз молодежи организует в Витебской области работу горячих телефонных линий для информационной помощи пожилым людям. 


Специальные номера созданы в каждом территориальном комитете БРСМ, рассказывает второй секретарь Витебского областного комитета Владимир Бабичев:

— По желанию пожилых людей активисты союза молодежи помогут им через интернет заказать товары первой необходимости. Также при необходимости сходят в магазин и аптеку, помогут убрать в доме или во дворе, наколоть дров, принести воды. Помощь будет оказываться совместно с сотрудниками территориальных центров социального обслуживания населения. Кроме того, волонтеры будут собирать заявки и передавать их в медицинские учреждения, подскажут бабушкам и дедушкам телефоны территориальных центров социального обслуживания населения и ближайших  учреждений здравоохранения. Если линия в определенном городе будет долго занята, то нуждающиеся смогут обратиться по телефону областной "горячей линии", и наши волонтеры оперативно передадут информацию. 

Молодежные "горячие линии" будут работать ежедневно с понедельника по субботу включительно с 9.00 до 17.00.  Кроме того, БРСМ проводит активную информационно-разъяснительную работу с молодежью по профилактике заболеваний через социальные сети. А на днях союз молодежи запустил в социальных сетях челлендж #спасибомедикам в знак признательности  врачам и медсестрам. 

Телефоны горячих линий
Витебск — 8 (0212) 66-25-12, 8 (0212) 67-09-42, 8 (0212) 64-35-23
Витебская область — 8 (0212) 66-20-87
Бешенковичский район — 8 (02131) 6-09-45
Браславский район — 8 (02153) 6-64-74
Витебский район — 8 (0212) 66-37-01
Глубокский район — 8 (02156) 5-59-78
Городокский район — 8 (02139) 5-18-79
Докшицкий район — 8 (02157) 5-59-36
Дубровенский район — 8 (02137) 5-11-74
Лепельский район — 8 (02132) 6-89-48
Лиозненский район — 8 (02138) 5-23-93
Миорский район — 8 (02152) 5-19-26
Оршанский район — 8 (0216) 51-19-84
Полоцкий район — 8 (0214) 46-75-19
Поставский район — 8 (0215) 52-39-71
Россонский район — 8 (02159) 5-16-18 
Сенненский район — 8 (02135) 5-59-37
Толочинский район — 8 (02136) 5-18-85
Ушачский район — 8 (02158) 5-77-84
Чашникский район — 8 (02133) 6-09-37
Шарковщинский район — 8 (02154) 6-21-56
Шумилинский район — 8 (02130) 5-17-24
Новополоцк — 8 (0214) 58-63-99, 8 (0214) 58-86-46
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Фото: Виталий ГИЛЬ
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Визит Президента в компанию «Адани», возврат белорусов из «Внуково» и отмена «ТИБО». Главное за пятницу
Стрижка, ремонт ботинок, пошив постельного белья: мы посмотрели, как востребованы на селе услуги бытового обслуживания
Мотоцикл и автомобиль столкнулись в Минске
Гороскоп на 22 марта
США провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты
Певец Боно впервые за три года выпустил песню
Певица Лана Дель Рей рассталась с бойфрендом-полицейским спустя полгода отношений
В ГКСЭ рассказали, как “оживляют” лица пропавших людей, чьи останки пролежали в земле десятки лет
Беларусь помнит: свидетельствуют очевидцы. Малоизвестные эпизоды хатынской истории
Астрономы измерили силу космических "цунами"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Как выглядит паника
Министерство спорта и туризма предлагает поддержать туристическую отрасль
Huawei P40 и P40 Pro впервые показали на официальных изображениях
На «Евровидение» в 2021 году артисты должны подготовить новые песни - организаторы
«Матч ТВ» купило права на показ чемпионата Беларуси по футболу
Психозы можно проанализировать - если вдруг кто, истеря, не знал
"Клуб редакторов": коронавирус бросил новый вызов обществу потребления, которое оказалось к нему не готово
Эксперт: первые меры по защите белорусов от коронавируса начали принимать еще в декабре
Классическая музыка будет играть в поездах минского метро
Минское «Динамо» уступило «Руху» в чемпионате Беларуси по футболу
Вернитесь в "Сваты"! Подписчики Людмилы Артемьевой просят ее вернуться в популярный сериал
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Каждый выживает в одиночку
Авторы
СКАНИРУЙТЕ