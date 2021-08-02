В Витебской области легковушка насмерть сбила велосипедистку. Об этом сообщает Telegram-канал официального представителя МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
Фото из архива БЕЛТА
Авария произошла 1 августа около 5:00.
По предварительным данным, 31-летний водитель Opel на 3-м км автодороги Подсвилье – Голубичи – Урожайная совершил наезд на двигавшуюся в попутном направлении велосипедистку 1952 года рождения. В результате ДТП женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.
По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии. По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
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В Витебской области автомобиль насмерть сбил велосипедистку
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