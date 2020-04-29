В Витебском районе запустили новую переправу

В городском поселке Сураж Витебского района на реке Западная Двина начал работу новый паром. Местное сельхозпредприятие «Витебская бройлерная птицефабрика» уже давно нуждалось в нем: на обоих берегах реки оно имеет свои поля и филиалы. А транспортного пути, позволяющего двигаться сельхозтехнике, здесь не было. Поэтому тракторы с большим навесным оборудованием и комбайны были вынуждены делать крюк через поселок Руба — а это дополнительные 100 километров пути. Теперь же решен вопрос с экономией времени и топлива:





— Надо уточнить, что и раньше здесь работал паром, — рассказал sb.by начальник производственно-технического отдела филиала «Витебскводтранс» Евгений Карпушко. — Просто он был в два раза меньше нового, поэтому не всегда мог быстро перевезти всю технику. Его-то мы и модернизировали. Нынешнее средство почти 43 метра в длину и чуть меньше 24 метров в ширину. Его грузоподъемности в 120 тонн точно хватит, чтобы одновременно переправлять несколько единиц сельхозтехники с навесным оборудованием.

Евгений Александрович поясняет: чтобы аграрии не теряли драгоценные часы и минуты во время посевной, «Витебскводтранс» взял паром на обновление в конце осени, когда были закончены все работы на полях. По сути, к старой технике добавили еще два понтонных звена. Причем одну часть переправы достраивали в Витебском районе, а вторую —в Речицком. Ее впоследствии перевезли на тралах:

— Новая паромная переправа будет возить не только технику, но и людей, — в заключение добавляет специалист. — За раз она может взять на борт до 24 человек.

Фото: vitvesti.by





