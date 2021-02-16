В Витебском районе при пожаре погиб пенсионер

Инцидент произошел 15 февраля около 21:00 в поселке Витьба. Сотрудникам МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Центральной, 2.По прибытии на место вызова спасатели обнаружили тело мужчины. Им оказался хозяин жилья 1955 года рождения. Из соседних квартир работники МЧС эвакуировали 4 человек., – сообщила