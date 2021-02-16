В Витебском районе при пожаре в квартире погиб мужчина.
Инцидент произошел 15 февраля около 21:00 в поселке Витьба. Сотрудникам МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Центральной, 2.
По прибытии на место вызова спасатели обнаружили тело мужчины. Им оказался хозяин жилья 1955 года рождения. Из соседних квартир работники МЧС эвакуировали 4 человек.
– Спасателей вызвали очевидцы. Причины пожара и гибели устанавливаются. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем погибшим, – сообщила официальный представитель Витебского областного управления МЧС Софья Глинская.
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В Витебском районе при пожаре погиб пенсионер
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК