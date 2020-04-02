В Витебские трамваи и троллейбусы вернулись компостеры

С апреля нынешнего года вариантов оплаты проезда в городском электрическом транспорте областного центра стало больше.

Как и прежде, билет рулонного типа на разовую поездку можно приобрести в салоне у кондуктора за наличные деньги. Также можно рассчитаться за поездку смартфоном при помощи QR-кода. И, наконец, третий способ, по словам Сергея Медведева, директора предприятия «Городской электрический транспорт Витебска», которое является филиалом ОАО «Витебскоблавтотранс», —заранее приобрести разовый билет и воспользоваться компостером:

— Билеты со специально разработанным дизайном (на них изображен василек, символ «Славянского базара») уже продаются в киосках «Белсоюзпечати» и в «Табакерках» по цене 60 копеек. При отсутствии кондуктора в салоне их можно приобрести у водителя, но уже за 65 копеек.

Предприятия «Городской электротранспорт Витебска» напоминает, что подтверждением факта оплаты проезда является наличие просечек компостера на билете.