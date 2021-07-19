В Витебске завершился «Славянский базар»: Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни – у представительницы Казахстана

Витебск официально попрощался со «Славянским базаром». В этом году церемония закрытия фестиваля совпала со вторым днем Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021». В первой части концерта конкурсанты из 14 стран спели славянский хит. Во второй на сцену Летнего амфитеатра вышли мэтры и приглашенные гости: Игорь Корнелюк, Николай Носков, Димаш Кудайберген, Сергей Пенкин, Александр Панайотов, Ирина Дорофеева, Ярослав Сумишевский, группа «Корни», Александр Воронище, Алина Артц, Тео и Ольга Рыжикова, грузинский ансамбль «Алило» и многие-многие другие.
Александр Панайотов в перерыве между песнями выразил уверенность:
– Думаю, нет артистов, которые не ассоциировали бы себя со «Славянским базаром». И я не исключение: уже 15 лет я приезжаю на фестиваль, очень люблю Витебск и эту сцену. «Славянский базар» – это действительно любовь навсегда. С праздником, Витебск!
Артисты из Украины Николо Петраш и Евгений Шевченко приехали на «Славянский базар» не с пустыми руками. Как признались музыканты, накануне в своем Telegram-канале они провели опрос: кто из молодых артистов, участников Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021», достоин получить приз зрительских симпатий от Украины? Ответ оказался более чем очевидным – белорус Даниил Мышковец. Ему артисты вручили памятный сувенир – ювелирное украшение в виде наушников и микрофона.
На финальном поклоне к артистам первой величины присоединились звезды астрономией поменьше – победители и лауреаты Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021». Решением жюри Гран-при юбилейного конкурса и 20 тысяч долларов призовых отправились в Нур-Султан вместе с 27-летней Рухией, третьекурсницей Казахского национального университета искусств. В первый и второй конкурсные дни артистка получила от жюри по 69 баллов, став, таким образом, победительницей конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021».
Первая премия и 15 тысяч долларов – у сербки Ирины Арсениевич. Вчера члены жюри отдали ей 69 баллов, сегодня – на четыре меньше. Общий итог: 134 балла. На балл меньше за два конкурсных дня получила украинка Рената Штифель – у нее вторая премия. Ее же члены жюри присудили нашему Даниилу Мышковцу. Тофик Гаджиев из Азербайджана и Иванна из Словакии стали обладателями третьей премии конкурса.
Кроме того, специальный приз Президента Республики Беларусь «Славянская надежда» из рук заместителя Премьер-министра Беларуси Игоря Петришенко получила Ирина Арсениевич из Сербии. Обладателем еще одной специальной премии – имени Владимира Мулявина «За лучшее воплощение национальной темы, высокое исполнительское мастерство» – стал Мирза Селимович из Боснии и Герцеговины.
Специальный приз Парламентского собрания Союза Беларуси и России также получили Эмиль Кадыров (Россия) и Даниил Мышковец (Беларусь). Обладателем специальной награды Межгосударственной телерадиокомпании «МИР» в этом году стал Абай Сериков из Кыргызстана.
Опубликовано:
4224
В Витебске завершился «Славянский базар»: Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни – у представительницы Казахстана
Фото:
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter