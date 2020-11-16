В Витебске завершено расследование дела о клевете в отношении милиционера

Инцидент произошел днем 16 августа. По данным следствия, 34-летний житель Верхнедвинска увидел в одном из Telegram-каналов пост с фотографией участкового инспектора и текст с ложными сведениями, связанный с его службой. Не проверив информацию, мужчина сделал репост данного поста в другой Telegram-канал.По данному факту мужчине предъявлено обвинение по ст. 188 (распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений) УК РБ. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.