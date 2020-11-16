В облцентре завершено расследование уголовного дела о клевете в отношении сотрудника милиции. Об этом сообщила официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.
Инцидент произошел днем 16 августа. По данным следствия, 34-летний житель Верхнедвинска увидел в одном из Telegram-каналов пост с фотографией участкового инспектора и текст с ложными сведениями, связанный с его службой. Не проверив информацию, мужчина сделал репост данного поста в другой Telegram-канал.
По данному факту мужчине предъявлено обвинение по ст. 188 (распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений) УК РБ. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.
Опубликовано:
658
В Витебске завершено расследование дела о клевете в отношении милиционера
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: ЧУЙКО Павел Викторович