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  2. В Витебске за часовню XIX века сразилось рекордное количество покупателей

В Витебске за часовню XIX века сразилось рекордное количество покупателей

В Витебске с молотка ушел уникальный лот — бывшая часовня XIX века. За постройку с историей, расположенную в ботаническом саду, разгорелась нешуточная борьба. Количество покупателей юбилейного для постройки, пятого, аукциона стало рекордным за последние пять лет. 

Фото: pixabay.com

Приобрести часовню хотели 13 человек, делится подробностями Ольга Юшковская, замначальника управления по распоряжению государственным имуществом комитета «Витебскоблимущество»:

—  В числе желающих — индивидуальные предприниматели, бизнесмены, частные организации. Как итог, лот, который изначально предлагали за базовую величину, ушел за 57 000 рублей. В ходе торгов цена выросла более чем в 2000 раз, и на 68-м шаге аукциона объект был продан частной организации из областного центра. В состав лота вошло двухэтажное здание часовни общей площадью 135 квадратных метров с подвалом, пристройкой, пешеходной частью и ограждением.

Напомним, что в 1859 году часовню построил витебский землевладелец Степан Дунин-Слепсть. В 1860 году здание освятили в честь Пресвятой Богородицы Скорбящей, а  в 1939 году реконструировали и надстроили второй этаж. Пять лет назад специалисты обследовали и провели оценку технического состояния часовни. Для ремонтно-восстановительных работ были нужны около 2 миллиардов неденоминированных рублей. Таких денег у балансодержателя — госуниверситета имени П.М. Машерова — не нашлось. Сегодняшний покупатель вложит в объект немалые средства. Есть и обременение — в течение двух лет с момента покупки в бывшей часовне должны наладить бизнес и осуществлять его не менее года.    
 
На сегодня основным способом вовлечения в хозоборот неиспользуемых объектов госимущества Витебской области остается продажа на аукционе за 1 базовую величину. Так, из 15 результативных аукционов в 2020 году, 8 были за базовую величину и 6 аукционов со снижением цены на 80%.
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