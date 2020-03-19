В Витебске за часовню XIX века сразилось рекордное количество покупателей

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Приобрести часовню хотели 13 человек, делится подробностямиНапомним, что в 1859 году часовню построил витебский землевладелец Степан Дунин-Слепсть. В 1860 году здание освятили в честь Пресвятой Богородицы Скорбящей, а в 1939 году реконструировали и надстроили второй этаж. Пять лет назад специалисты обследовали и провели оценку технического состояния часовни. Для ремонтно-восстановительных работ были нужны около 2 миллиардов неденоминированных рублей. Таких денег у балансодержателя — госуниверситета имени П.М. Машерова — не нашлось. Сегодняшний покупатель вложит в объект немалые средства. Есть и обременение — в течение двух лет с момента покупки в бывшей часовне должны наладить бизнес и осуществлять его не менее года.На сегодня основным способом вовлечения в хозоборот неиспользуемых объектов госимущества Витебской области остается продажа на аукционе за 1 базовую величину. Так, из 15 результативных аукционов в 2020 году, 8 были за базовую величину и 6 аукционов со снижением цены на 80%.