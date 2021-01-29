В Витебске вынесли приговор мужчине за убийство лабрадора

Инцидент произошел осенью прошлого года. В то время как владелица собаки ушла на работу, ее 50-летняя мать вместе со своим 31-летним сожителем устроили застолье. В какой-то момент к ним присоединилась соседка. Во время посиделки 50-летняя женщина пожаловалась на пса дочери. Подогретый этими разговорами изрядно подвыпивший мужчина решил расправиться с животным. Схватив со стола нож, злоумышленник отправился в комнату, где находилась собака.Мужчина подошел к псу и нанес ему несколько ударов. Затем он сделал петлю, набросил ее на шею пса, донес в висящем положении животное до двери и повесил на ручку. Убедившись, что лабрадор погиб, он отнес его назад в комнату. О случившемся в милицию сообщила соседка.Суд признал витебчанина виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2,9 тыс. рублей. Кроме того, мужчина должен выплатить 500 рублей хозяевам в качестве компенсации морального вреда.Приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован и опротестован в законном порядке.