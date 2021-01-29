Суд Первомайского района Витебска вынес приговор в отношении горожанина, который буду в состоянии алкогольного опьянения жестоко и убил лабрадора. Об этом сообщает помощник прокурора Витебска Елена Янчиленко.
Инцидент произошел осенью прошлого года. В то время как владелица собаки ушла на работу, ее 50-летняя мать вместе со своим 31-летним сожителем устроили застолье. В какой-то момент к ним присоединилась соседка. Во время посиделки 50-летняя женщина пожаловалась на пса дочери. Подогретый этими разговорами изрядно подвыпивший мужчина решил расправиться с животным. Схватив со стола нож, злоумышленник отправился в комнату, где находилась собака.
Мужчина подошел к псу и нанес ему несколько ударов. Затем он сделал петлю, набросил ее на шею пса, донес в висящем положении животное до двери и повесил на ручку. Убедившись, что лабрадор погиб, он отнес его назад в комнату. О случившемся в милицию сообщила соседка.
Суд признал витебчанина виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2,9 тыс. рублей. Кроме того, мужчина должен выплатить 500 рублей хозяевам в качестве компенсации морального вреда.
Приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован и опротестован в законном порядке.
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В Витебске вынесли приговор мужчине за убийство лабрадора
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