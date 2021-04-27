В Витебске выбрали красавиц для Национального конкурса «Мисс Беларусь»

Сегодня, 27 апреля, в Центре культуры «Витебск» прошло во всех смыслах прекрасное весеннее событие. Здесь провели сначала городской, а затем областной кастинг Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь».
В нем участвовали победительницы региональных этапов в городах и районах Витебщины. Пройти в финал популярного конкурса мечтали больше 30 девушек. По итогам визитки и дефиле в купальниках покорять столицу отправятся 23 представительницы северного региона. К слову, изначально заявок на региональный отбор было около 60. До города над Двиной доехали не все. В числе конкурсанток были умницы и красавицы из самого областного центра, Полоцка и Новополоцка, Орши, Толочина, Миор, Докшиц, Городка, Ушачей.
Для кого-то из них участие в подобных мероприятиях не в новинку, но для многих сегодняшний кастинг – настоящий дебют. Неудивительно, что волнение так и витало в воздухе. Переживает и 20-летняя Ксения Альхимович, контролер-кассир из Толочина:
– В таких конкурсах я новичок, поэтому без легкого мандража никак. В любом случае это интересный опыт, вызов самой себе. Тем более в детстве я хотела стать мини-мисс, но не сложилось. Поездка в город над Двиной – еще одна попытка прокачать характер и громко заявить: «Я могу!»
Дома в райцентре за Ксению держали кулаки родители, брат и сестры.
Будущему хореографу из колледжа культуры и искусств Анастасии Бардюковой из Витебска 19 лет. Красавица с трудом сдерживает волнение:
– Почему решила участвовать? В какой-то момент поняла: хочется испытать себя в чем-то непривычном. Занятия танцами, музыкой – все это с самого детства есть в моей жизни. Сцены ни капельки не боюсь. Так что если все сложится удачно, уверена, смогу удивить в творческом испытании.
И без конкурса талантов, который ждет участниц в Минске, жюри под председательством начальника главного управления по образованию Витебского облисполкома Дмитрия Хомы нашло, как испытать красавиц. Увлечения, кругозор, планы на будущее – ничто не осталось без внимания. Кого-то (назвался «груздем», то есть полиглотом – докажи) просили рассказать о себе на английском и даже китайском. Другим ставили задачу – представить самые яркие достопримечательности родного края. Так, с блеском с несложным заданием справилась Варвара Игнатенко из Полоцка. Она назвала топ-3 туристических мест колыбели белорусской государственности: Софийский собор, Полоцкий историко-культурный музей-заповедник и памятник букве «Ў» (у нескладоваму), который давно стал оригинальным символом белорусской культуры.
Одна из самых запоминающихся участниц, получивших путевку в Минск, – 22-летняя Анна Зуева из Орши. Девушка – талантливая спортсменка, неоднократная победительница соревнований разного уровня в конном спорте. Выездка, конкур, троеборье – изящная, но сильная духом оршанка не раз заслуженно понималась на пьедестал. Даже на потенциальное участие в «Мисс Беларусь» Аня смотрит с особой надеждой. Как на шанс громко напомнить об интересах и возможностях конного спорта. О том, что его нужно продвигать, начиная от детского пони-спорта до взрослых международных состязаний, которые можно проводить в более широком и доступном формате. Скажем, как в Европе, улыбается очаровательная конкурсантка:
– Когда при необходимости даже ледовые арены временно превращают в площадку для мировых турниров. На кастинг в Витебск я ехала с такой позицией: если мои внешние данные как-то помогут популяризировать конный спорт, то я с радостью готова.
В Орше Анна Зуева работает инструктором-методистом по фитнесу, в соседних Горках – наездником. А последние года два вплотную занимается полесскими лошадьми. Девушка уверена: у этой белорусской аборигенной породы отличный потенциал. Неслучайно такие лошади сегодня востребованы и в России, и за границей.
Фото: БЕЛТА
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В Витебске выбрали красавиц для Национального конкурса «Мисс Беларусь»
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