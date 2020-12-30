В облцентре сегодня спортсменам-дайверам – людям с ограниченными возможностями вручили сертификаты международного образца, сообщает БЕЛТА.
Проект "Невесомость" – это курсы подводного плавания для людей с ограниченными возможностями. Данный проект является совместной инициативой витебского дайвинг-клуба Stalker, Белорусской федерации подводного спорта, городских властей и городской организации общества инвалидов. Такого в Беларуси больше нет. Среди участников – люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата: с ампутациями рук, ног, гемофилией, травмой спины, заболеванием ДЦП. Первые курсы по дайвингу полностью освоили пять человек, а еще несколько участников овладели только теоретической частью программы.
– В рамках проекта люди, имеющие инвалидность, обучаются подводному плаванию и в теории, и на практике. Бесплатные занятия проходили по международному курсу обучения CMAS. После прохождения курса его слушатели получили сертификаты международного образца, а вместе с этим и возможность погружаться в других странах. Они смогут также работать инструкторами по дайвингу, – прокомментировал директор дайвинг-клуба Stalker Виталий Элькин.
Руководитель добавил, что на первом этапе обучения инструкторы столкнулись с некоторыми трудностями. Теория давалась всем легко, но на практике обучающиеся долго привыкали к воде. Избавиться от страха погружения помогали психологи и инструкторы. К тому же пандемия внесла свои коррективы, и двухмесячный курс растянулся на целый год.
Говоря о перспективах проекта "Невесомость", Виталий Элькин отметил, что планируется расширить круг обучающихся и даже привлекать к этому виду спорта детей.
Фото: БЕЛТА
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В Витебске вручили международные сертификаты пяти дайверам – людям с инвалидностью
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