В Витебске в праздничном шествии участвовало около 25 тысяч человек

Сегодня в Витебске повсюду звучали «День Победы», «Катюша», «Смуглянка», «Журавли» и другие любимые песни, напоминающие нам о том, что 9 Мая – праздник для каждого из нас. Эти мелодии доносились даже с обновленных часов ратуши. В честь Великой Победы также звучал праздничный перезвон церквей города.Во всех уголках Придвинья 9 Мая состоялись митинги-реквиемы, возложение цветов к мемориалам, акции, праздничные концерты, театрализации.Шествие в областном центре завершилось митингом и возложением цветов к Вечному огню на площади Победы. Традиционно принесли цветы и к бюсту Героя Советского Союза, Героя Социалистического труда П.М. Машерова. На Аллее воинской славы в парке Победителей играли духовые оркестры, гуляли родители с детьми.Праздничные мероприятия прошли сегодня и в райцентрах Витебской области.В Лиозно около двух десятков человек участвовали в автопробеге на «Нивах», который провели впервые в память о земляке, создателе «Нивы» Петре Прусове, который был главным конструктором АвтоВАЗа.В Поставах на площади Ленина около 100 активистов БРСМ провели молодежный флешмоб и построили в фигуру фразу «Мы помним», держа в руках лампадки.Массовые мероприятия в честь Дня Победы проходят в Полоцке и Новополоцке.В Полоцке главным событием дня стала городская акция на Кургане Бессмертия с торжественным маршем воинских частей полоцкого гарнизона, спасателей, милиции и кадетов. Для полочан и гостей города подготовили зрелищное театрализованное действо, концерт, организовали работу детских игровых площадок и праздничную торговлю.В Новополоцке в шествии с портретами воинов-освободителей прошли несколько сотен человек от памятника «Расколотая звезда» до площади Строителей, где затем состоялся концерт-поздравление. В городском парке культуры и отдыха развернулся «партизанский лагерь», разместились творческие площадки и торговля.Завершится праздничный день в Витебске в 22:50 акцией «Споем «День Победы» вместе».Фото Елены Алимовой и газеты «Сцяг Перамогi»