В Витебске украшали новую школу жасмином и сажали яблони

С утра в Витебске идет дождь, но непогода не смогла помешать горожанам принять участие в республиканском субботнике. Сегодня витебчане работают небольшими командами, точечно, в различных уголках города.

















Но самая главная площадка – строительство новой школы в микрорайоне Билево. К маю генподрядчики – «Строительный трест №9», уже закончат здесь строительно-монтажные работы, так что пришло время браться за озеленение просторного двора. Параллельно ведутся работы по покраске фасада здания. На территории будущего учебного учреждения трудится сегодня и председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.





















– Эта школа, рассчитанная более чем на 1,2 тысячи учеников – уникальна в плане спортивно-оздоровительной базы, – отметил глава области, проинспектировав ход строительных работ и заслушав доклады руководителей УКС, генподрядной организации и будущего учреждения образования. – А потому нужно сделать так, чтобы эта база была, во-первых, доступна как можно большему количеству горожан, а во-вторых – смогла уже с раннего возраста выявлять у наших детишек спортивные таланты. И развивать их. Такой базе, кстати, могут позавидовать и многие детско-юношеские спортивные школы. Будем надеяться, что тут вырастут настоящие олимпийцы.

Во время субботника территория школы преобразилась – здесь были посажены десятки декоративных кустарников – жимолость, сирень, жасмин, можжевельник и другие.

















Преобразился в Билево также и парк Славянский – вдоль трассы, ведущей на Смоленск, витебчане сейчас сажают деревья и ведут земляные работы. А еще в городе приводят в порядок малые архитектурные формы, красят ограждения, вырубают кустарники, убирают мусор, благоустраивают многочисленные скверы. Возле областного музея имени Минная Шмырева тоже посадили около сотни деревьев, обновили и внешний вид установленных здесь орудий. А возле школы, названной в честь героя, появится красивый яблоневый сад...





















Деньги, заработанные витебчанами на субботнике, будут направлены на приведение в порядок памятных мест, воинских захоронений и подготовку детских лагерей к летнему сезону.































