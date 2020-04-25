Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+12 oC
USD: 2.46
EUR: 2.65
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. В Витебске украшали новую школу жасмином и сажали яблони

В Витебске украшали новую школу жасмином и сажали яблони

С утра в Витебске идет дождь, но непогода не смогла помешать горожанам принять участие в республиканском субботнике. Сегодня витебчане работают небольшими командами, точечно, в различных уголках города. 





Но самая главная площадка – строительство новой школы в микрорайоне Билево. К маю генподрядчики – «Строительный трест №9», уже закончат здесь строительно-монтажные работы, так что пришло время браться за озеленение просторного двора. Параллельно ведутся работы по покраске фасада здания. На территории будущего учебного учреждения трудится сегодня и председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.






– Эта школа, рассчитанная более чем на 1,2 тысячи учеников – уникальна в плане спортивно-оздоровительной базы, – отметил глава области, проинспектировав ход строительных работ и заслушав доклады руководителей УКС, генподрядной организации и будущего учреждения образования. – А потому нужно сделать так, чтобы эта база была, во-первых, доступна как можно большему количеству горожан, а во-вторых – смогла уже с раннего возраста выявлять у наших детишек спортивные таланты. И развивать их. Такой базе, кстати, могут позавидовать и многие детско-юношеские спортивные школы. Будем надеяться, что тут вырастут настоящие олимпийцы.

Во время субботника территория школы преобразилась – здесь были посажены десятки декоративных кустарников – жимолость, сирень, жасмин, можжевельник и другие.





Преобразился в Билево также и парк Славянский – вдоль трассы, ведущей на Смоленск, витебчане сейчас сажают деревья и ведут земляные работы. А еще в городе приводят в порядок малые архитектурные формы, красят ограждения, вырубают кустарники, убирают мусор, благоустраивают многочисленные скверы. Возле областного музея имени Минная Шмырева тоже посадили около сотни деревьев, обновили и внешний вид установленных здесь орудий. А возле школы, названной в честь героя, появится красивый яблоневый сад...






Деньги, заработанные витебчанами на субботнике, будут направлены на приведение в порядок памятных мест, воинских захоронений и подготовку детских лагерей к летнему сезону.









Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Фото: Елена БЕГУНОВА
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Угадай фильм с Аль Пачино – Тест
Заброшенные деревни, «кладбище кораблей» и зубры: первый пробный туристический сезон принес Полесскому радиологическому заповеднику больше 60 000 рублей прибыли
Под Витебском БРСМ приводит в порядок мемориал в честь летчиков-освободителей
Сергеенко: на субботнике обустраиваем прекрасное место отдыха для минчан и гостей столицы
Министр юстиции и сотрудники ведомства во время субботника установили новую скамейку в минском парке
На Гродненщине большое внимание уделяется подготовке детских оздоровительных лагерей - Кравцов
Президент об идеологии белорусского субботника: это традиция, мы от нее не отступаем
Госкомвоенпром принял участие в республиканском субботнике
Директор Полесского государственного радиационно-экологического заповедника – о возрождении пострадавших территорий
Лукашенко объяснил, почему пришлось отложить Послание
мнение
Юрий ТЕРЕХ
О яблонях и яблоках
Сажают деревья, убирают памятники - активисты БРСМ трудятся на республиканском субботнике
Врач-реаниматолог: самолечение при коронавирусной инфекции очень опасно
Львы, Девы, Весы и Скорпионы - ваш майский гороскоп здесь!
В Витебске украшали новую школу жасмином и сажали яблони
Сотрудники Минспорта, РНПЦ спорта и известные спортсмены приняли участие в республиканском субботнике
В год семья Павловых из деревни Могилевского района выращивает около 7 тысяч кур и до 15 тысяч цыплят, гусят и утят
Лукашенко во время субботника посадил деревья в Национальном парке "Припятский"
Руководитель Гомельской области проводит субботник на мемориале «Ола»
Молодежь Минщины присоединилась к благотворительному проекту
Субботник в Могилеве: озеленение и уборка
мнение
Михаил КУЧКО
Спасибо ветеринарам за то, что нас лечат
Авторы
СКАНИРУЙТЕ