В Витебске у троллейбуса на ходу отвалилось колесо

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Прямо на ходу у троллейбуса отвалилось колесо. Это случилось во вторник вечером на проспекте Фрунзе. Не пострадали пассажиры общественного транспорта и другие участники дорожного движения.Судя по видео, водитель троллейбуса стал снижать скорость в зоне действия знака, ограничивающего максимальную скорость в 40 км/ч, перед участком около школы. Во время торможения заднее левое колесо и отлетело. Троллейбус с искрами остановился, а колесо продолжило движение и едва не выехало на встречную полосу. Оно врезалось в дерево и остановилось на трамвайных путях.