В Витебске суд вынес приговор мужчине за жестокое убийство 19-летней давности

Инцидент произошел в областном центре в 2001 году. По данным следствия, были убиты супружеская пара и сосед, их трупы нашли на цокольном этаже дома, в котором они проживали. Кроме этого, преступник завладел имуществом убитых.Установить личность подозреваемого удалось лишь через некоторое время при помощи ольфакторной экспертизы, которая обнаружила запаховые следы на орудиях преступления. Эксперты вышли на след убийцы. Отмечается, что в тот момент он уже отбывал наказание за другие преступления.За совершенное убийство мужчина приговорен к 17 годам лишения свободы, а также осужден за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и кражу. С учетом уже отбытого срока наказания по предыдущему приговору ему осталось провести в колонии 11 лет. Обвиняемый свою вину не признал.Сообщается, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.