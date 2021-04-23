Второй этап продажи билетов на "Славянский базар" стартовал 23 апреля в Витебске. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.
Напомним, XXX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 14 по 19 июля 2021 года. Торжественная церемония открытия именитого музыкального форума назначена на 15 июля, а уже 18 июля в Летнем амфитеатре состоится его закрытие.
Сегодня были представлены программы в концертном зале «Витебск», а также традиционные проекты форума «Театральные встречи», «Фестиваль без границ» и «Кукольный квартал». Основным событием станет XIX Международный детский музыкальный конкурс «Витебск-2021».
Кроме проектов, которые поступили в продажу, в программе появятся и другие, не менее любимые. Среди них выставочная программа, VII Фэст уличного искусства «На семи ветрах », День молодежи на площади Победы, праздник хоровой музыки «Славянский Благовест», проекты для семейного отдыха в комплексе культурно-массового отдыха им. Советской Армии (парк «Мазурино») и другие.
Организаторы обещают, что в этом году фестиваль порадует своей колоритностью.
Фото: БЕЛТА
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Стартовал второй этап продажи билетов на «Славянский базар»
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