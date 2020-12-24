Сегодня утром в дежурную часть управления ГАИ Витебска позвонила встревоженная витебчанка. Она рассказала, что ее 7-летняя дочка случайно забежала в маршрутку и уехала... Найти ребенка помогли сотрудники ГАИ.
Оказалось, ребенок с мамой ждали автобус на остановке возле клиники ВГМУ. Девочка лепила снежки и в какой-то момент забежала в первую подъехавшую маршрутку. От неожиданности ее мама даже толком не успела запомнить номер транспортного средства. Поиски малышки начали незамедлительно.
В районе площади Победы инспектор ГАИ остановил очередной микроавтобус. Милиционер спросил, есть ли в салоне дети. Получив отрицательный ответ, тем не менее решил убедиться в этом лично. Интуиция его не подвела. В самом конце салона маршрутки одиноко сидела напуганная девочка. В утренний час пик водитель попросту не заметил, как она забежала в салон.
Маленькая пассажирка рассказала, что она потеряла маму на остановке. Милиционер пересадил ребенка в патрульный автомобиль, чтобы вернуть родителям.
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В Витебске сотрудники ГАИ помогли 7-летней девочке, севшей не в ту маршрутку
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Фото: Виталий ГИЛЬ