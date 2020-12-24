В Витебске сотрудники ГАИ помогли 7-летней девочке, севшей не в ту маршрутку

Оказалось, ребенок с мамой ждали автобус на остановке возле клиники ВГМУ. Девочка лепила снежки и в какой-то момент забежала в первую подъехавшую маршрутку. От неожиданности ее мама даже толком не успела запомнить номер транспортного средства. Поиски малышки начали незамедлительно.В районе площади Победы инспектор ГАИ остановил очередной микроавтобус. Милиционер спросил, есть ли в салоне дети. Получив отрицательный ответ, тем не менее решил убедиться в этом лично. Интуиция его не подвела. В самом конце салона маршрутки одиноко сидела напуганная девочка. В утренний час пик водитель попросту не заметил, как она забежала в салон.Маленькая пассажирка рассказала, что она потеряла маму на остановке. Милиционер пересадил ребенка в патрульный автомобиль, чтобы вернуть родителям.