В Витебске пьяный мужчина угрожал ножом подросткам

Подробности рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько:– рассказала представитель ведомства.В милицию поступило сразу три звонка от потерпевших и свидетелей. Милиционеры задержали подозреваемого, который был сильно пьян: медосвидетельствование показало 3,36 промилле.– уточнила Оксана Лазько.Назначены экспертные исследования, в том числе холодного оружия.В настоящее время 36-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) УК. Он допрошен и заключен под стражу. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за разбой, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и покушение на убийство.Фото Следственного комитета