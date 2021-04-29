Витебский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело об особо злостном хулиганстве, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
Подробности рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько:
– По данным следствия, вечером 2 апреля дети в возрасте 9–11 лет играли во дворе многоквартирного дома на ул. Титова. В это время к ним подошел 36-летний мужчина и стал нецензурно выражаться в их адрес. Дети стали убегать, но витебчанин пытался их догнать. Школьники прибежали домой и рассказали своим родителям о произошедшем, а нападавший подошел к другой компании ребят постарше и начал им угрожать ножом. Подросткам удалось убежать от агрессора. Выяснилось, что мужчина угрожал насилием и двум совершеннолетним ребятам, которые хотели успокоить дебошира, но опасались, так как видели у него в руках нож, – рассказала представитель ведомства.
В милицию поступило сразу три звонка от потерпевших и свидетелей. Милиционеры задержали подозреваемого, который был сильно пьян: медосвидетельствование показало 3,36 промилле.
– Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия. Изъят нож и видеозаписи с камер наблюдения, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления, – уточнила Оксана Лазько.
Назначены экспертные исследования, в том числе холодного оружия.
В настоящее время 36-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) УК. Он допрошен и заключен под стражу. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за разбой, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и покушение на убийство.
Фото Следственного комитета
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В Витебске пьяный мужчина угрожал ножом подросткам
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