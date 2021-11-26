В Витебске пройдет 9-й Международный экономический форум "Инновации. Инвестиции. Перспективы"

Форум состоится 23 декабря. В нем будут участвовать делегации 10 стран (в том числе Таджикистана, Китая, Таиланда, Грузии, Сербии и других), а также 11 регионов Российской Федерации. На этот раз его участники сконцентрируют свое внимание на цифровой экономике как драйвере инновационного развития региона.

Программа двухдневной бизнес-встречи многогранна. Она включает как онлайн-выставки, так и реальные экспозиции научно-технических достижений, инвестпредложений районов области и выставочную экспозицию зарубежных гостей. В Витебском облисполкоме, где и пройдет мероприятие, организуют многочисленные семинары, международные конференции по актуальным вопросам, панельные дискуссии. Кроме того, для гостей (в том числе и по индивидуальным программам) запланировано посещение городов и районов Витебщины с целью более близкого знакомства с их достижениями и инвестиционными перспективами.

Свое желание принять участие в форуме уже изъявили десятки предприятий и организаций. Здесь ждут представителей дипломатического корпуса, а также иностранных регионов-партнеров, лучших компаний и торговых представительств. Интересно, что с каждым годом география участников форума расширяется. Уже постоянно в нем задействовано свыше 30 регионов различных стран. Новинка: на этот раз с учетом эпидемиологической ситуации разработана «Виртуальная выставка», которая будет осуществлять свою работу на протяжении года – до следующего форума.

На сегодняшний день Витебская область располагает широкими возможностями в плане развития как промышленных отраслей, так и туризма, экологии, ремесленничества. Здесь имеются уже готовые производственные площадки и земельные участки, местные органы власти стремятся оказать всевозможную поддержку потенциальным инвесторам для организации бизнеса. Наряду с этими вопросами и реальными предложениями районов области, на форуме будут обсуждаться также эффективность работы кластеров, пути развития экспортной политики, использования инновационной техники и оборудования в агропромышленном комплексе, современные задачи интеграции образования, науки и бизнеса.

Планируется подписание двухсторонних соглашений о сотрудничестве. Лучшие организации и предприятия в сфере экономики получат награды.

Интересно, что в рамках форума будут проходить и мероприятия Недели дружественного сотрудничества между Витебской областью и провинцией Шаньдун (КНР).

Одним словом, в Витебске будет очень интересно. Так что если вы хотите поучаствовать в Международном экономическом форуме и найти новых партнеров в бизнесе – поторопитесь подать заявку. Еще не поздно.