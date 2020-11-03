В Витебске прошла итоговая диалоговая площадка

Как отметил, многие предложения касались проблем регионов, местных властей, экономики, частного бизнеса, образования.Так, участники встречи говорили и о том, что нужно больше уделять внимания идеологической составляющей в воспитании молодежи, и для этого необязательно создавать специальные структуры.– отметил Алексей Егоров.– продолжил темуподвел итоги разговора