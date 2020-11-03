Выработанные на предыдущих трех диалоговых площадках предложения будут обобщены и наиболее важные станут основой для обсуждения на Всебелорусском народном собрании.
Как отметил заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Алексей Егоров, многие предложения касались проблем регионов, местных властей, экономики, частного бизнеса, образования.
Так, участники встречи говорили и о том, что нужно больше уделять внимания идеологической составляющей в воспитании молодежи, и для этого необязательно создавать специальные структуры.
– Мы упустили сегмент идеологической работы в учебных заведениях. А ведь каждый преподаватель несет определенную идеологию, когда дает оценку какому-то факту или событию, – отметил Алексей Егоров.
– Молодежь давно уже живет в интернете, телеграм-каналах, вот там мы и должны работать с ними, – продолжил тему начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского облисполкома Геннадий Егоров.
– Мы должны говорить об ответственности людей за свою судьбу, за судьбу своей семьи и в целом за судьбу своей страны, потому что все реформы, инициативы, навязанные сверху, не могут быть достаточно эффективны и успешны, – подвел итоги разговора модератор – член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Дмитрий Демидов. – Люди должны участвовать в формировании общественно-политической системы, экономической, в развитии своего государства. Социальное иждивенчество, когда думают, что государство должно предоставить все блага, а я – только потреблять, это неправильно. Изменения в законодательстве должны строиться на базовых ценностях, традициях нашего народа. И эти изменения не должны осуществляться под давлением улицы. Поэтому нужно все взвешивать, думать о последствиях.
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В Витебске прошла итоговая диалоговая площадка
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