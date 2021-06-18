В Витебске при пожаре в общежитии эвакуировали 108 человек

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Инцидент произошел 18 июня в 00:58 по улице Гражданская. Сотрудникам МЧС поступило сообщение о возгорании в общежитии № 2 ОАО "ВЗРД Монолит". По прибытии к месту спасатели наблюдали задымление на первом этаже девятиэтажки. Было установлено, что произошло возгорание в бытовом помещении. Пожар был ликвидирован в течение нескольких минут.В пресс-службе МЧС отметили, что в общежитии сработала установленная система пожарной сигнализации со звуковым, речевым и световым оповещением.Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 108 человек, в том числе 20 детей. Пострадавших нет. В результате инцидента огнем были уничтожены шкаф, имущество, закопчены стены и потолок.По факту возгорания проводится проверка. Причина пожара устанавливается.Видео: МЧС