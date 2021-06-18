В Витебске произошел пожар в общежитии. Об этом сообщили в МЧС.
Инцидент произошел 18 июня в 00:58 по улице Гражданская. Сотрудникам МЧС поступило сообщение о возгорании в общежитии № 2 ОАО "ВЗРД Монолит". По прибытии к месту спасатели наблюдали задымление на первом этаже девятиэтажки. Было установлено, что произошло возгорание в бытовом помещении. Пожар был ликвидирован в течение нескольких минут.
В пресс-службе МЧС отметили, что в общежитии сработала установленная система пожарной сигнализации со звуковым, речевым и световым оповещением.
Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 108 человек, в том числе 20 детей. Пострадавших нет. В результате инцидента огнем были уничтожены шкаф, имущество, закопчены стены и потолок.
По факту возгорания проводится проверка. Причина пожара устанавливается.
Видео: МЧС
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В Витебске при пожаре в общежитии эвакуировали 108 человек
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