В Витебске при пожаре в многоэтажке спасли бабушку и внучку

4 ноября в 10:25 спасатели получили сообщение о возгорании в квартире в многоэтажном доме.
К месту незамедлительно выбыл пожарный аварийно-спасательный отряд "Витязь" и другие подразделения МЧС города.
– Квартира, в которой произошло возгорание, принадлежит женщине 1956 года рождения. Она самостоятельно покинула жилплощадь. Пожар ликвидировали, а хозяйку госпитализировали с ожогами лица и рук (10%), – рассказала подробности sb.by официальный представитель Витебского областного управления МЧС Людмила Четвертная. – Из соседних квартир по лестничным маршам при помощи масок эвакуировали еще трех человек. Среди них были девочка 2014 г.р. и ее бабушка 1969 г.р. Они не пострадали.
По факту пожара проводится проверка, причина устанавливается. Рассматриваемая версия возгорания – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
Фото и видео: МЧС