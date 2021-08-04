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В Витебске при пожаре в квартире спасен мужчина

В облцентре во время пожара в квартире спасен человек

Фото: МЧС

Инцидент произошел 3 августа в одном из домов на проспекте Победы. В 19.34 спасателям от очевидца поступило сообщение о возгорании в квартире на втором этаже. 

- Внутри квартиры было сильное задымление, в ванной комнате на полу сотрудники МЧС обнаружили мужчину. Он был в сознании, но покинуть самостоятельно опасную зону не мог. Пострадавший оказался хозяином квартиры 1967 года рождения. Его с отравлением продуктами горения госпитализировали. Мужчина не работает, проживал один, - сообщила sb.by официальный представитель Витебского областного управления МЧС Софья Глинская. – По факту возгорания проводится проверка. Причина устанавливается, рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении. Эвакуация жильцов дома не понадобилась. 
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