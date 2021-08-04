В Витебске при пожаре в квартире спасен мужчина

В облцентре во время пожара в квартире спасен человек.
Фото: МЧС
Инцидент произошел 3 августа в одном из домов на проспекте Победы. В 19.34 спасателям от очевидца поступило сообщение о возгорании в квартире на втором этаже.
- Внутри квартиры было сильное задымление, в ванной комнате на полу сотрудники МЧС обнаружили мужчину. Он был в сознании, но покинуть самостоятельно опасную зону не мог. Пострадавший оказался хозяином квартиры 1967 года рождения. Его с отравлением продуктами горения госпитализировали. Мужчина не работает, проживал один, - сообщила sb.by официальный представитель Витебского областного управления МЧС Софья Глинская. – По факту возгорания проводится проверка. Причина устанавливается, рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении. Эвакуация жильцов дома не понадобилась.