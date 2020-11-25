Начальник отдела архитектуры и градостроительства Витебского горисполкома Игорь Кадушко сообщил, что в Витебске планируется строительство электродомов по ул. Максима Горького, пишет БЕЛТА.
Квартал расположится на территории в 6 га. Участок находится рядом с ул. Воровского и предприятием "Витебский горплодовощторг". На нем будет возведено 5 многоквартирных жилых домов (3 КПД и 2 кирпичных). Отопление, горячее водоснабжение, пищеприготовление – все будет обеспечиваться за счет электроэнергии. Для данной цели построят дополнительные электроподстанции. Также для удобства жителей здесь возведут торговый объект и новый детский сад на 75 мест.
В план застройки попали четыре частных дома. Во время общественного обсуждения договоренности с их владельцами о сносе достигнуты, они получат новые квартиры.
Детальный план застройки нового квартала в данный момент находится на экологической экспертизе. Начало его возведения запланировано на июль следующего года.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
797
В Витебске построят квартал электродомов
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter