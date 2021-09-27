В Витебске парень на первом свидании выстрелил в девушку

В областном центре романтическая прогулка закончилась выстрелом. Об этом сообщают на сайте УВД Витебского облисполкома.
Это случилось в минувшие выходные. В городскую больницу скорой помощи с травмой правой ноги обратилась 18-летняя девушка. Медики установили, что ранение было получено в результате выстрела из пневматического пистолета.
Сотрудники Октябрьского РОВД Витебска установили, что телесные повреждения причинил 17-летний юноша.
Выяснилось, что пара познакомилась в одной из соцсетей. Они решили продолжить общение в реальной жизни. Встреча была назначена в пойме реки Витьба. Во время прогулки несовершеннолетний достал пистолет и произвел выстрел в сторону потерпевшей.
В ходе допроса парень не смог объяснить мотив своего поступка, но вину признал полностью. В отношении него возбуждено уголовное дело. Юноша задержан.
Фото из архива БЕЛТА