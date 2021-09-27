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  2. В Витебске парень на первом свидании выстрелил в девушку

В Витебске парень на первом свидании выстрелил в девушку

В областном центре романтическая прогулка закончилась выстрелом. Об этом сообщают на сайте УВД Витебского облисполкома. 


Это случилось в минувшие выходные. В городскую больницу скорой помощи с травмой правой ноги обратилась 18-летняя девушка.  Медики установили, что ранение было получено в результате выстрела из пневматического пистолета. 

Сотрудники Октябрьского РОВД Витебска установили, что телесные повреждения  причинил 17-летний юноша. 

Выяснилось, что пара познакомилась в одной из соцсетей. Они решили продолжить общение в реальной жизни. Встреча была назначена в пойме реки Витьба. Во время прогулки несовершеннолетний достал пистолет и произвел выстрел в сторону потерпевшей.

В ходе допроса парень не смог объяснить мотив своего поступка, но вину признал полностью. В отношении него возбуждено уголовное дело. Юноша задержан. 

Фото из архива БЕЛТА
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